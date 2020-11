Nach Besuch in Sachsen : Friedrich Merz vorsorglich wieder in Corona-Quarantäne

Friedrich Merz vorsorglich wieder in Corona-Quarantäne

Nach Besuch in Sachsen

Der CDU-Politiker und Kandidat für den Bundesparteivorsitz Friedrich Merz hat sich erneut vorsorglich in häusliche Corona-Quarantäne begeben. Foto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Düsseldorf Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, erklärt ein Sprecher von Freidrich Merz. Doch nach einem Besuch in Sachsen sagt der Kandidat für den Bundesparteivorsitz der CDU seine Termine ab.

Der CDU-Politiker und Kandidat für den Bundesparteivorsitz Friedrich Merz hat sich erneut vorsorglich in häusliche Corona-Quarantäne begeben. Der 64-Jährige habe sich freiwillig zu dem Schritt entschlossen, damit sich in seinem Umfeld auf keinen Fall jemand anstecke, sagte ein Sprecher des Ex-Chefs der Bundestagsunionsfraktion der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.