Extremismus Fünf Jahre nach dem Mord: Gedenken an Walter Lübcke

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich in der im Internet verbreiteten Video-Botschaft „Kanzler kompakt“ anlässlich des fünften Jahrestages des Mordes an Lübcke sowie des NSU-Nagelbombenattentats in Köln-Mülheim am 9. Juni 2004. Er appellierte an die Bürger, sich gegen Hass und Gewalt zu stemmen. „Wer andere beleidigt, bedroht oder herabwürdigt, der muss überall auf Widerspruch stoßen. Im Netz genauso wie am Stammtisch oder im Büro“, sagte er. „In solchen Situationen einzuschreiten, fällt nicht immer leicht. Aber nur so kommen wir an gegen den Hass, der Herzen vergiftet und Hirne vernebelt.“