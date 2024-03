Bundeskabinett Für Pässe und Personalausweise: Künftig reicht Digitalbild

Zentral sind dafür in Behörden bereitstehende Fotoautomaten, die künftig zusätzlich Fingerabdrücke und Unterschrift erfassen und digital an die zuständigen Behörden übermitteln können sollen. Ab Mai kommenden Jahres sollen Reisepässe und Personalausweise zudem mit der Post zugestellt werden können, wenn jemand in Deutschland gemeldet ist - der Gang zur Abholung beim Amt entfällt damit.