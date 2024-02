Botschafter für die Fußball-EM ernannt Annalena Baerbock schießt in Pumps auf die Torwand

Die Pumps bleiben tatsächlich an. „Meine Sportschuhe“, sagt Annalena Baerbock selbstironisch. Und dann drauf aufs Tor. Die deutsche Außenministerin hat in dieser Nachmittagsstunde gewissermaßen den Strafraum betreten – im eigenen Ministerium. Gefährliches Terrain, wenn man in der Defensive ist. Ein Raum für Chancen in der Offensive. Vor ihr eine Torwand im Foyer des Auswärtigen Amtes. Gleich startet sie eine Auftaktveranstaltung zur Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer in Deutschland, neudeutsch: Kick-Off.