Olaf vor, noch ein Tor Kann Bundeskanzler Scholz die Fußball-EM für sein Image nutzen?

Auch andere haben so ihre Zweifel, dass der Genosse bei der Heim-EM sozusagen das Runde ins Eckige bekommt. Dabei brauche der Kanzler dringend etwas, was die trübe Stimmung im Land aufhelle, so der Kommunikationsexperte Klaus Harbers von der Berliner Agentur „No Drama“. Der Wahlkampf von Scholz „beginnt deshalb mit der EM. Also heißt es für die Ampel: Beten, beten, beten, dass die Nagelsmänner weiter gut spielen und mindestens ins Viertelfinale kommen.“ Harbers rät dem Kanzler: „Präsenz im Stadion, Emotionen zeigen, Kabinenbesuche wie Kohl und Merkel, Auftritte mit Spielern, Nagelsmann und Völler.“ Wenn Scholz Fußballkanzler werden wolle, „muss er sich reinhängen und von Anfang an, auch bei schlechten Spielen, die Nähe zur Nationalmannschaft suchen“. Er dürfe nicht erst auftauchen, analysiert Harbers weiter, wenn es gut laufe und die deutsche Mannschaft auf einer Woge der Begeisterung ins Finale segle. „Alles oder nichts, all in, gemeinsam zum Titel oder mitgefangen, mitgehangen – das muss die Devise im Kanzleramt sein.“