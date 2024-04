Treffen auf Capri G7-Außenminister warnen vor Flächenbrand in Nahost

Der EU-Außenbeauftragte Borrell, der wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gleichfalls am G7-Tisch in Capri sitzt, warnt: „Wir sind am Rand eines Krieges.“ Dazu passen die dunklen Regenwolken, die gerade über die Insel vor Neapel ziehen, ehe sich später wieder Capris Sonne zeigt. Baerbock spielt auf ihre Anfahrt mit der Fähre am Vorabend an. „Die Überfahrt hierher war stürmisch.“ Das Wetter als Zeichen, „wie stürmisch gerade die globalen Zeiten sind“.