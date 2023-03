Interview mit Kay Scheller „Was die Schiene nicht stärkt, gehört nicht in den Konzern“

Jede dritte Bahn ist unpünktlich. Die Unzuverlässigkeit auf der Schiene nimmt zu. Das soll bis 2030 anders werden, hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der am Donnerstag überraschend bei der Bilanz-Pressekonferenz der Deutschen Bahn (DB) zugegen war, angekündigt. Er sicherte der DB weitere Geldmittel an und will in diesem Jahrzehnt das Hochleistungsnetz ertüchtigen. Das alles wird nichts nutzen, sagt Kay Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofs. Er hat gerade einen scharfen Bericht zum Zustand der DB veröffentlicht. Sein Urteil: „Die Bahn ist ein Sanierungsfall.“ Doch welche Maßnahmen müssen nun folgen, damit die Bahn wieder leistungsstark wird? Darüber sprach mit ihm Dylan Cem Akalin.