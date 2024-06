Kommentar zur aktuellen Wirtschaftspolitik Scholz in der Offensive

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bereits ein volles Wochenende hinter sich, als er sich am Sonntag in Klartext zur Wirtschaftspolitik übt. Der Kanzler findet beim Auftakt des mehrtägigen Ostdeutschen Wirtschaftsforums nahe Berlin eindeutige Worte in seiner Rede vor Wirtschaftsvertretern. Es gelingt ihm, die Zuhörenden zu erreichen, als er mehr Tempo bei Bauvorhaben ankündigt und weniger Hürden gerade bei erneuerbaren Energien einfordert.