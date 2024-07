Kommentar zur Haushaltseinigung der Ampel-Spitzen Der Entwurf ist nicht ohne Risiken

Mit ein paar Tagen Abstand wird deutlich: Der Haushaltsentwurf der Ampel-Spitzen könnte tragfähiger sein, als mancher befürchtet hat. Unter großer Kraftanstrengung und auf die letzte Minute zusammengezimmert, steht unterm Strich zumindest kein Ergebnis, das eine bestimmte Gruppe auf die Straße treiben dürfte. Also nicht so wie beim letzten Mal, als die Einsparungen etwa zulasten der Landwirte gehen sollten und die mit ihren Traktoren das Regierungsviertel in Berlin und bundesweit viele Autobahnen blockierten. Jedenfalls zeichnet sich das bislang nicht ab, wobei die konkreten Zahlen ja erst noch kommen werden.