Einigung in letzter Minute : Ganztagsplatz für jeden Grundschüler

Ab 2026 hat jedes Kind einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Ab dem Schuljahr 2026/27 haben Erstklässler einen Rechtsanspruch auf Übermittagsbetreuung. Der Bund will sich zu 70 Prozent an den Kosten beteiligen. Die Reaktionen in NRW fallen dennoch gemischt aus.