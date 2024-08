Kommentar zur Garnisonkirche Kein Wallfahrtsort für Nazis

Für eine der in Deutschland notorischen historisch-politischen Debatten ist der Schlussstein gesetzt, vorläufig. Die Stadt Potsdam füllt mit dem wiederaufgebauten Turm der Garnisonkirche eine städtebauliche Leerstelle. Das Land ist um ein kulturhistorisch bedeutendes, buchstäblich aus Ruinen wieder auferstandenes Bauwerk reicher – an einem Ort, an dem sich ein Teil seiner Geschichte manifestiert.