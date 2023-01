Proteste gegen Braunkohletagebau Garzweiler II : Am Morgen wurde es stürmisch in Lützerath

Aktivisten versuchen, die Polizei daran zu hindern, Lützerath zu räumen. Foto: Benjamin Westhoff

Lützerath Trotz Regen und Wind bleiben die Aktivistinnen und Aktivisten in Lützerath eisern. Sie wollen verhindern, dass das Dorf für den Braunkohletagebau abgerissen wird. GA-Volontärin Felizia Schug war vor Ort, als die Räumung begann.



Das Wetter passt zur Stimmung am Mittwochmorgen in Lützerath. Um sechs Uhr ist es nebelig, regnerisch und immer wieder windig. Bei zehn Grad stehen die Aktivistinnen und Aktivisten am frühen Morgen auf der Zufahrtsstraße L277 nach Lützerath. Das Dorf nahe des Braunkohletagebaus Garzweiler II soll abgerissen werden, um an die Braunkohle darunter zu kommen. Wie von der Polizei angekündigt, konnte ab diesem Zeitpunkt mit der Räumung des besetzten Geländes begonnen werden.

Von Bauzäunen umgeben sitzen etwa 20 junge Menschen, die sich gegen den Abriss Lützeraths einsetzen, um eine Feuerschale herum. Ein junger Mann in einem weißen Maleranzug hängt in rund fünf Metern Höhe in einem selbsterrichteten Dreibein, einem so genannten „Tripod“. Weiter die Straße runter hängen mehrere Personen hoch in der Luft in den selbst gebauten Konstruktionen. Diese sollen die Polizeibeamtinnen und -beamten daran hindern, das Dorf zu räumen und mit großen Geschützen anzufahren. Denn für die Bergung der Personen in den Tripods bedarf es einer Hebebühne oder einer Kletterausrüstung.

Auf der Zufahrtsstraße L277 ist es an diesem Morgen bisher ruhig. „Wir sitzen hier seit fünf Uhr und haben noch bis acht Uhr Nachtwache. Wir haben ein Funkgerät und wenn sich etwas tut, sagen wir den anderen Bescheid“, erklärt ein junger Mann, der Nase und Mund mit einem Tuch bedeckt hat. Die Aktivistinnen und Aktivisten sind dem Wetter entsprechend angezogen: Regenschutz, Mütze, Wanderschuhe oder Gummistiefel und warme Kleidung gehören zur Grundausstattung. „Ich habe noch eine Rettungsdecke dabei zum Draufsetzen“, erklärt ein Aktivist, der seit zwei Tagen in Lützerath ist. Er steht am Straßenrand auf einem Erdhügel im Matsch – ihm gegenüber vier Polizeibeamte.

Hinter ihm liegt die Einfahrt ins Dorf, auf der Straße hinter der Festung aus Bauzäunen befindet sich ein Bereich, in dem zahlreiche Barrikaden aufgebaut sind. Große Behälter mit Backsteinen gefüllt, alte Autos, Sessel sowie Metall-, Holz- und Steinkonstruktionen sollen die Räumung Lützeraths verhindern – oder zumindest erschweren.

Beide Seiten bereiten sich vor

Es stürmt, der Regen peitscht gegen die Bauzäune und Banner, auf denen groß geschrieben steht: „Lützi bleibt“. Die silbernen und goldenen Rettungsfolien flattern im Wind, es ist noch dunkel, der Himmel ist grau, der Boden braun und matschig. „Dahinten kommen ganz viele Wannen“, ruft ein Aktivist den anderen zu. In der Ferne rücken zahlreiche Polizeiwagen an, und mit jedem sich nähernden Auto werden die Menschen hinter dem Zaun nervöser. „Wir rechnen mit einer Eskalation. Die Polizei hat Wasserwerfer und Pferdestaffeln im Nachbarort“, sagt Lakshmi Thevasagayam, die Sprecherin der Initiative „Lützerath lebt!“, die seit einem Jahr in dem Dorf lebt und für dessen Erhalt kämpft. „Das hier ist die größte CO 2 -Grube Europas. Wir bekämpfen den Klimawandel nicht damit, dass wir uns Zuhause zwei dicke Pullis mehr anziehen, sondern damit, dass wir das hier stoppen“, sagt sie.

Nach und nach stellen sich Polizistinnen und Polizisten verschiedener Einheiten rund um das Dorf auf. Weiter hinten warten Trupps noch auf ihren Einsatz. Mittlerweile haben alle Beamten Helme auf, ihr Gesicht größtenteils mit schwarzen Schals verdeckt und warten auf ihren Befehl.

Auch die Aktivistinnen und Aktivisten bereiten sich vor. Sie klettern auf ihre Bauten und bilden Sitzblockaden am Boden. Knapp eine Stunde vergeht, es wird gerufen und diskutiert. „Ich kann es nicht glauben. Jungen Menschen wird hier viel Leid angetan und es wird das vernichtet, was sie über Jahre aufgebaut haben“, beschwert sich die Klimaschützerin Gudula Frieling, Ratsmitglied der Grünen aus Dortmund.

Die Räumung beginnt um kurz nach acht

Mittlerweile ist es fast acht Uhr und es beginnt zu dämmern. Hinter einem Bauzaun stehen zwei junge Menschen und schauen durch die Gitter auf hunderte Polizeibeamte. Wie fühlt sich das an? „Ich kann gerade nicht reden“, gibt eine Aktivistin Anfang 20 an. Im Hintergrund erklingt Musik: Gesang, Trommeln und Rufe – eine Person spiel Mundharmonika. „Ich habe Angst, es ist gefährlich für uns, hier zu sein“, sagt ihr Freund. Eine Sturmböe weht über die Landstraße und mit ihr erhalten die ersten Einheiten der Polizei den Befehl zum Zugriff.

„Wir sind friedlich, was seid ihr?“ rufen die Aktivistinnen und Aktivisten, als die Polizei beginnt, die Menschenketten zu durchbrechen. Die Beamten müssen unter besonderen Bedingungen arbeiten: Es ist matschig und sehr rutschig. Zudem erwartet die Polizei in diesem Einsatz einige Stolperfallen und andere Angriffe, wie sich später zeigen wird. Das erste Hindernis: Ein Feuer am Eingang des durch Bauzäune abgesperrten Bereichs muss gelöscht werden. Ein Beamter bewässert die glühenden Holzstücke, ein anderer zieht die Feuerschale aus dem Gemenge heraus. Als ein Aktivist versucht, die Feuerschale mit dem Fuß zum Kippen zu bringen, reagiert die Polizei sofort, indem sie ihn zurückdrängt.

Das Feuer ist aus und der abgesperrte Bereich auf der Zufahrtsstraße ist umstellt. Es beginnt die Räumung: Die Beamten tragen Personen aus der Sitzblockade einzeln weg. Währenddessen explodieren in der Ferne Feuerwerkskörper. Als Trupps der Polizei versuchen, Barrikaden zum Inneren des Dorfes zu überwinden, wehren sich die Bewohnerinnen und Bewohner: „Es sind Steine und Flaschen geflogen sowie ein Molotow-Cocktail“, beschreibt ein Sprecher der Polizei vor Ort die Lage. Seine Kolleginnen und Kollegen seien jedoch auf alles vorbereitet und bisher sehr moderat und ruhig vorgegangen. Die Polizei räumt das Dorf von außen Stück für Stück. Der harte Kern der Aktivistinnen und Aktivisten hat sich bereits verbarrikadiert.

In und auf den Häusern sind dunkle Gestalten zu sehen, die sich teils mit Klettergurten auf Seilen zwischen den Gebäuden hin und her bewegen. Sie schimpfen auf die Beamten, die sich nach und nach im Dorf ausbreiten. Bis neun Uhr haben sich die Polizistinnen und Polizisten beinah auf dem gesamten Gelände verteilt. Immer weiter werden Personen weggetragen, Gebäude umstellt – und später dann geräumt.

„Das fühlt sich nicht gut an“, sagt eine junge Aktivistin, die auf dem Gelände Obst und Brötchen an die verteilt, die in Blockaden am Boden oder hoch oben festgebunden sind. „Es ist noch so früh. Das wird ein langer Tag“, fügt eine Bekannte hinzu.

