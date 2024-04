Geschichte Gedenkstätten-Stiftung: Gästebücher voll mit Hassbotschaften

Die Gedenkstätte arbeite sehr gut mit den Sicherheitskräften, mit der örtlichen Polizei zusammen, und bringe verfassungsfeindliche Symbole auch zur Anzeige, sagte Drecoll. Die Schmierereien und Hassbotschaften kämen allerdings nicht so häufig in den geführten Gruppen vor, so dass sich die Verantwortlichen schwer identifizieren ließen. „Deshalb ist es für uns gar nicht so leicht, das für die Zukunft zu verhindern.“