Extremismus Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Anschlags in Hanau

Auf dem Friedhof im nahen Dietzenbach (Landkreis Offenbach) findet um 14.00 Uhr eine weitere Gedenkveranstaltung statt. Am Montagabend sind an den beiden Tatorten am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt und im Stadtteil Kesselstadt Mahnwachen geplant. Am Samstag hatten mehrere tausend Menschen bei einer Gedenkdemonstration an die Opfer erinnert und zum Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus aufgerufen.