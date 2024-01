Rechtsextremisten-Treffen in Potsdam AfD redet „Remigrations“-Skandal herunter

Auch wenn die AfD viel lieber über die Bauernproteste reden würde, in der ersten Bundestagswoche nach der Weihnachtspause beschäftigt sie ein äußerst unbequemes Thema: die Teilnahme einiger ihrer Mitstreiter an einem Treffen Rechtsradikaler in Potsdam. Dabei hatte laut einer Recherche des Medienhauses Correctiv der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, über „Remigration“ gesprochen. Der Begriff ist inzwischen von Sprachwissenschaftlern zum „Unwort des Jahres“ 2023 gewählt worden. Er drückt in beschönigender Weise aus, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft aus Deutschland abgeschoben werden soll.