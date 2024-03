Kommentar zur Organspende Geht jeden an

In Deutschland warten Tausende Patienten auf ein Spenderorgan. Wer das Glück hat, eine neue Niere oder eine neue Leber zu erhalten, bekommt ein neues Leben geschenkt. Die Bereitschaft, über den Tod hinaus Gutes zu tun, ist in der Bevölkerung durchaus da. Doch nicht alle haben ihren Willen auch dokumentiert. Das soll nun das neue Organspende-Register erleichtern. Grundsätzlich ist das eine gute Sache: Es geht nicht darum, dass der Staat den Bürgern etwas vorschreibt – die freie Entscheidung pro oder contra Spende bleibt. Der Staat bietet mit dem Register nur einen weiteren Weg an, damit Bürger ihren Willen dokumentieren können. Für onlineaffine Menschen ein interessanter Weg. Gesundheitsminister Karl Lauterbach nennt das Register einen „wichtigen Meilenstein“. Das ist es nicht, dazu ist es viel zu kompliziert. Bevor man die umständliche elektronische Authentifizierung mit Pin und Puk geklärt hat, hat man den Spenderausweis aus Papier längst ausgefüllt. Das Problem bei der Organspende ist nicht die Dokumentation, sondern die Beschäftigung mit dem Thema. Das ist auch der Charme der Widerspruchslösung: Sie würde Menschen dazu anreizen, sich mit dem Thema überhaupt zu befassen – und dann frei für oder gegen eine Spende zu entscheiden.