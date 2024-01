Prozess Geiseln des Halle-Attentäters berichten von Todesangst

Mit mehreren Kollegen sei er beiden in Richtung Freistundenhof gefolgt. Dann sei klargeworden, dass der Angeklagte eine Waffe hatte, so der 40-Jährige. „Ich wusste nur, er hatte eine Waffe und er würde schießen.“ Balliet habe immer wieder gesagt, er wolle raus, er sei zunehmend hektischer und nervöser geworden, ständig in Bewegung. Der Angeklagte habe auch runtergezählt. Der Beamte sagte vor Gericht, er habe dem Geiselnehmer versichert, er könne das Tor nicht öffnen, selbst wenn er wolle, so der Vollzugsbeamte.