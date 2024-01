Zweiter Weltkrieg „Gemeinsam wachsam“ - Aufruf zu Menschenkette in Dresden

Vertreter der Zivilgesellschaft rufen die Bürgerschaft zur regen Teilnahme an der Menschenkette am 13. Februar auf - unter dem Motto „Gemeinsam wachsam“. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) appellierte am Montag, „zahlreich und gemeinsam gegen Menschenverachtung, Antisemitismus und Intoleranz einzustehen“.