Kommentar zu neuem U-Ausschuss in NRW Genauer hinschauen

Paukenschlag in Düsseldorf. SPD und FDP wollen das Verfahren um die Besetzung des Präsidentenpostens am Oberverwaltungsgericht durch einen Untersuchungsausschuss aufklären lassen. Beide Fraktionen haben fraglos das Recht dazu, wenn sie der Ansicht sind, über andere parlamentarische Wege nicht weiterzukommen. Und in der Tat: Es hat einige Ungereimtheiten um die von Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) auserkorene Kandidatin gegeben. Da lohnt es sich, genauer hinzuschauen.