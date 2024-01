Kommentar zur Generaldebatte im Bundestag Der Kanzler meldet sich zurück

Im Berliner Regierungsviertel wird derzeit ein Buch heiß gehandelt: „Triggerpunkte“ von Steffen Mau. Darin zeigen Mau und seine Co-Autoren gekonnt auf, dass eine Gesellschaft im Großen und Ganzen gut zusammenlebt. Doch es gibt „Triggerpunkte“ an denen vielen der Geduldsfaden reißt und der Konsens in Frage gestellt wird. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz gehört zu den Lesern des Buchs. Und irgendwie drängt sich der Eindruck auf, dass auch bei dem SPD-Kanzler am Mittwoch ein „Triggerpunkt“ erreicht war. In der Generaldebatte im Bundestag trat ein verwandelter Kanzler ans Rednerpult. Scholz drehte auf: in der Lautstärke, dem Inhalt und dem rednerischen Engagement. Die eigenen Reihen wirkten fast überrascht, feierten ihren Regierungschef dann aber kräftig. Und Oppositionsführer Friedrich Merz, der Scholz vor Weihnachten im Bundestag persönlich sehr scharf angegangen war, wusste gar nicht recht, wie ihm geschieht.