Chef des Städte- und Gemeindebundes im Interview Gerd Landsberg schlägt Städteregion für Bonn und Rhein-Sieg-Kreis vor

Gerd Landsberg war 26 Jahre eine der wichtigsten Stimmen der Kommunen. Keine Woche verging, ohne dass der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Presse, Funk und Fernsehen mit deutlichen Worten für die Interessen der mehr als 10.000 Kommunen in Deutschland eintrat. Zum 1. Januar geht er in den Ruhestand. Zum Abschied sprachen Bernd Eyermann, Helge Matthiesen, Kai Pfundt und Nils Rüdel mit ihm.