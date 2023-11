Umwelt Gericht prüft Klima-Klagen gegen Bundesregierung

„Die Bundesregierung missachtet vorsätzlich Klimaziele“, sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch vor der mündlichen Verhandlung. Mit der Klage wolle man sie zwingen, sich an die eigenen Gesetze zu halten und effektive CO2-Einsparmaßnahmen umzusetzen. „Alles, was zumutbar ist, muss in Angriff genommen werden“, so Resch.