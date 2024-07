Bundesregierung „Gesamtkunstwerk“: Ampel einigt sich auf Haushalt

Ganz so euphorisch sieht das seine Fraktion nicht. Sie hatte vehement ein Aussetzen der Schuldenbremse gefordert, um größeren Spielraum für Investitionen zu haben. Dagegen stemmte sich die FDP, was in der SPD weiterhin für massiven Unmut sorgt. Den konnte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nach der Sitzung der SPD-Abgeordneten auch nicht verbergen. „Dass so früh der Bundeskanzler sich mit allen Fachministerinnen und Ministern hat einschalten müssen, (...) spricht nicht unmittelbar für denjenigen, der für diesen Haushaltsentwurf dann auch unmittelbar Verantwortung trägt“, teilte er gegen Lindner aus - so kurz nach einer Einigung eher ungewöhnlich.