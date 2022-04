Nach Bundestagsabstimmung : Gescheiterte Impfpflicht: Deutliche Kritik an Entscheidung

Gescheiterte Impfpflicht: Deutliche Kritik an Entscheidung

Der Bundestag hatte am Donnerstag über die Impfpflicht abgestimmt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Nach dem Scheitern der Corona-Impfpflicht im Bundestag am Donnerstag hat es Kritik von Politik und Verbänden an der Entscheidung gegeben.

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), kritisierte im Berliner „Tagesspiegel“ (Sonntag) die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD). Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU) sagte beim Talk „RND vor Ort“ am Freitag in Köln, dass er dies „ein falsches Ergebnis“ finde. Derweil hat sich einer Umfrage zufolge eine Mehrheit der Deutschen eine Corona-Impfpflicht ab 60 Jahren gewünscht.

Kretschmann sagte dem „Tagesspiegel“, dass es „ganz offensichtlich“ der Bundesregierung an Führung gefehlt hätte, die Impfpflicht durchzusetzen. Der Grünen-Politiker hatte laut Zeitung gemeinsam mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits im November auf die Einführung einer Impfpflicht gedrängt. Am Donnerstag war im Bundestag die Corona-Impfpflicht ab 60 Jahren gescheitert.

Einer Umfrage zufolge bewerten insgesamt 57 Prozent der Befragten die Entscheidung des Bundestags am Donnerstag gegen eine allgemeine Impfpflicht als falsch, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag) hervorgeht. 46 Prozent halten es für „eindeutig falsch“, dass es vorerst keine Impfpflicht ab 60 geben wird, 11 Prozent für „eher falsch“.

Sein Vorhaben ist gescheitert: Bundeskanzler Olaf Scholz konnte eine Impfpflicht für Menschen ab 60 Jahren nicht durchsetzen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigt eine neue Impfkampagne an.

Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntag 55.471 Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche geht weiter zurück und ist auf 1097,9. Am Sonntag wurden zudem 36 neue Todesfälle gemeldet. In Deutschland sind über 131.500 Menschen seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.