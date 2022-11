Gesetzespläne in der Ressortabstimmung : So will Bundesinnenministerin Faeser kritische Infrastruktur besser schützen

Zu den kritische Infrastrukturen gehört auch die Stromproduktion. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Exklusiv Berlin Kritische Infrastruktur soll in Deutschland besser geschützt werden – auch wenn sie in privater Hand ist. Um das zu erreichen, soll es erstmals ein übergeordnetes Gesetz mit Mindeststandards für die Sicherheit geben. Hier ein Überblick, was in den Eckpunkten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgesehen ist.