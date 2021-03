Positionspapier : Gewerkschaft der Polizei will keine AfDler in ihren Reihen

Gewerkschaft der Polizei will keine AfDler in ihren Reihen

Berlin Die AfD sei eine „menschenverachtende Partei“, schreibt die Gewerkschaft der Polizei in einem Positionspapier. AfD-Mitglieder seien nicht mehr willkommen.

Mitglieder der AfD sind in der Gewerkschaft der Polizei (GdP) nicht mehr willkommen.

„Gleichzeitige Mitgliedschaften in der Partei Alternative für Deutschland und in der Gewerkschaft der Polizei sind nach Auffassung des GdP-Bundesvorstandes nicht miteinander vereinbar“, teilte die GdP nach einer Videokonferenz ihres Bundesvorstandes mit.

„Die AfD will mit Provokationen und Inszenierungen medienwirksam auffallen, ist gewerkschaftsfeindlich eingestellt und entzieht sich der solidarischen Basis unserer Gesellschaft“, sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Dietmar Schilff. Beispielsweise hätten AfD-Politiker in der Corona-Krise an sogenannten Querdenker-Demonstrationen teilgenommen „und dabei offen den Schulterschluss mit Rechtsextremen, Antisemiten, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern gesucht“.