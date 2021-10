Öffentlicher Dienst : Gewerkschaften und Länder bei Tarifrunde auf Kollisionskurs

Berlin Sollen besondere Belastungen etwa von Pflegekräften in der Pandemie besonders honoriert werden? Das ist eine der Streitfragen nach dem Start der Tarifverhandlungen für Landesbeschäftigte.

„Der Auftakt ist absolut enttäuschend“, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, nach rund zweistündigen Beratungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) am Freitag in Berlin. Im November geht es in Potsdam in die zweite Runde.