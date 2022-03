Nach Vorfall in Leipziger Hotel : Musiker Ofarim wegen Verleumdung angeklagt

Vorfall in Leipziger Hotel : Antisemitismus-Vorwurf: Ofarim will Hotelmitarbeiter anzeigen Nach dem mutmaßlichen Antisemitismus-Vorfall in einem Leipziger Hotel will Gil Ofarim Anzeige erstatten. Der Sänger wolle nun selbst als Zeuge bei der Polizei aussagen und alle Delikte in diesem Zusammenhang anzeigen.