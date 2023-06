Gesundheit GKV-Spitzenverband fordert Umsetzung der Krankenhausreform

Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) setzen sich für das in Kraft treten der umstrittenen Krankenhausreform ein sowie für eine intensivere Bündelung des bundesweiten Netzes. "Mit etwa 1250 Kliniken, die schon existieren, wäre eine gute Versorgung in Deutschland gesichert", teilte Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand des GKV-Spitzenverbands, am Freitag in Kremmen (Brandenburg) mit. Dies sage ein Modell des Verbandes aus, das ein gegenwärtiges Netz von 1675 Häusern zugrunde legt. Die restliche müssten erklären, für welche Zwecke sie in Zukunft noch benötigt würden. Es bestehe die Möglichkeit, dass sie beispielsweise ebenfalls umgebaut werden.