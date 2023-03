Schulen Golf statt Rennauto: Bildungsgipfel diskutiert über Probleme

Wie die Probleme angegangen werden sollen, da hört es dann schnell mit der Einigkeit auf. Die Vorschläge prasseln durcheinander. SPD-Chefin Saskia Esken schlägt einen 100-Milliarden-Euro-Sondertopf für die Bildung vor, wie für die Bundeswehr. Geld sei wichtig, müsse aber zielgerichtet eingesetzt werden, sagte Stark-Watzinger. Die Bildungsministerin kann sich mehr Prämienmodelle für Lehrkräfte vorstellen, um den Beruf attraktiver zu machen. KMK-Präsidentin Busse plädiert für mehr Geld und Personal in der frühkindlichen Bildung: „Denn da fängt alles an.“ Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, sieht das so. Er fordert verpflichtende Sprachstandstests in Kitas mit entsprechender Förderung von Kindern, die Hilfe brauchen. „Das Problem ist ja, dass wenn die Kinder in Schule sind, es eigentlich schon zu spät ist.“