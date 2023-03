Dreyers neuer Gegenspieler Gordon Schnieder ist neuer CDU-Fraktionschef in Rheinland-Pfalz

Fest verwurzelt in der rheinland-pfälzischen CDU, ein Mann vom Land, ein Gesicht der Kommunalpolitik – Gordon Schnieder, bisher Fraktionsvize und Generalsekretär der Landespartei, ist der starke Mann an der Spitze der Union im Mainzer Landtag. 25 Abgeordnete stimmten am Mittwoch für den 47-Jährigen aus der Eifel, zwei sagten Nein, zwei enthielten sich, zwei nahmen an der Abstimmung nicht teil.