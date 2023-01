Generalsekretär löst Baldauf ab : Gordon Schnieder soll Fraktion der rheinland-pfälzischen CDU führen

Bonn Die Findungskommission hat die Wahl von Gordon Schnieder zum neuen Fraktionsvorsitzenden der rheinland-pfälzischen CDU im Landtag empfohlen. Der bisherige Amtsinhaber Christian Baldauf will bis Ende März im Amt bleiben.

Der 47-jährige Eifeler Gordon Schnieder soll die Nachfolge von Christian Baldauf als CDU-Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag antreten. Das hat die vierköpfige Findungskommission der Fraktion vorgeschlagen. Dieser Empfehlung sei die Fraktion „gefolgt“, sagte Baldauf am Mittwochmittag. Auf welche Weise die Fraktion das getan habe, wollte der zum 31. März aus dem Amt scheidende Baldauf nicht sagen. Offenbar hat es aber weder eine Abstimmung der Abgeordneten noch eine Zustimmung per Akklamation gegeben. Presseanfragen wurden nicht zugelassen. Eine Parteisprecherin ergänzte nur, die Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden finde am 22. März statt.