Mecklenburg-Vorpommern Grevesmühlen: Zwei Verdächtige mit politischen Taten bekannt

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe in Grevesmühlen „an den Rändern Jugendliche, die wir nicht erreichen können“. Dabei seien in der 10 500-Einwohner-Stadt Ausbildungs- und Arbeitsplätze vorhanden, es gebe einen funktionierenden Jugendklub, Schulsozialarbeiter und Anti-Rassismus-Programme an den Schulen. Am Donnerstag ist nach seinen Worten eine Menschenkette verschiedener Initiativen in Grevesmühlen für Toleranz und Zusammenhalt geplant.