Spezialeinsatzkräfte : Großangelegte Razzia gegen Neonazi-Netzwerk

Die Polizei habe allein in Thüringen 27 Wohn- und Geschäftsräumen durchsucht. (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Erfurt Die Polizei ist am Freitag mit einer Großrazzia in drei Bundesländern gegen ein Netzwerk von Rechtsextremen vorgegangen. Hunderte Polizisten waren daran beteiligt.

Wegen des Verdachts des großangelegten Drogenhandels und der Geldwäsche ist die Polizei in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen mit einer großangelegten Razzia gegen ein Neonazi-Netzwerk vorgegangen.

Die Polizei habe allein in Thüringen 27 Wohn- und Geschäftsräumen durchsucht, teilte das Landeskriminalamt Thüringen (TLKA) am Freitagmorgen mit. Mehr als 500 Einsatzkräfte der Polizei, darunter auch Spezialeinsatzkräfte, seien an den Durchsuchungen beteiligt.