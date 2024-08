Kommentar zu den deutsch-britischen Beziehungen Großbritannien dockt sich wieder vorsichtig an die EU an

Es ist ein wirklich positives Zeichen aus London, dass der neue britische Regierungschef Keir Starmer eine Annäherung seines Landes an den Kontinent sucht. Dass er bei seinen Bestrebungen in der Bundesrepublik beginnt, ist schlau. Denn wenn der Neustart in den Beziehungen mit dem wichtigsten und einflussreichsten EU-Mitglieder gelingt, dann dürften auch die Chancen gut stehen, mit weiteren Ländern aus der Gruppe der 27 neue Kapitel aufzuschlagen.