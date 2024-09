Parteitag Große Mehrheit für Bätzing-Lichtenthäler als SPD-Chefin

Bei der Ampel in Rheinland-Pfalz laufe vieles einfacher als in Berlin, sagte Klingbeil am Rande des Parteitags seines „Lieblingslandesverbands“. „Ich habe ein großes Interesse daran, dass es in Berlin besser läuft“. In Rheinland-Pfalz könnten Dinge vertrauensvoll abgesprochen werden, verabredetes werde umgesetzt. Rheinland-Pfalz zeige auch, wie Industriearbeitsplätze gerettet werden könnten.