Protest in Stuttgart : Große Mehrheit lehnt Demos gegen Corona-Maßnahmen ab

Protest in Stuttgart

Berlin Tausende zogen vor einer Woche im Protest gegen die Corona-Auflagen durch Berlin. Nun hat die Initiative „Querdenken“ zu einer Demo in Stuttgart aufgerufen. Die Mehrheit der Bevölkerung können die Demonstranten allerdings nicht hinter sich wissen.

In einer am Samstag veröffentlichten Befragung des Forsa-Instituts im Auftrag der Mediengruppe RTL gaben 91 Prozent an, kein Verständnis für die Proteste zu haben. Nur 9 Prozent äußerten sich dem „RTL/ntv-Trendbarometer“ zufolge zustimmend. Eine klare Mehrheit (87%) war auch der Meinung, dass die Menschen, die gegen die Maßnahmen auf die Straße gehen, nur eine Minderheit der Bevölkerung repräsentieren.