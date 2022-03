14. Klimaschutzkonferenz in Bonn : Großer Wurf bei Energiewende fehlt

Bonn Sie ist zwar längst beschlossen, aber der große Wurf fehlt: die Energiewende. Die Teilnehmer der 14. Klimaschutzkonferenz des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Bonn prognostizieren aber große Vorhaben. Die sollen auch dem Klimaschutz nutzen.

150 Kilometer weit fahren die noch etwas klobigen Wasserstoffräder, die ein Sponsor aus der Energiewirtschaft am Mittwoch zu Testzwecken vor dem Wissenschaftszentrum Bonn in der Gronau aufgestellt hat. Auffüllen lässt sich ihr Tank in einer Minute, wenn denn eine Tankstelle in der Nähe ist. Ansonsten hat man mit dem 32 Kilogramm schweren Rad einiges zu schieben. Damit stehen die Räder sinnbildlich für die längst beschlossene Energiewende: Viele Ansätze sind da, aber der große Wurf fehlt weiter und fällt der deutschen Gesellschaft angesichts des Krieges in der Ukraine und der Abhängigkeit von Gas und Öl aus Russland aktuell übel auf die Füße.