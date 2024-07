Kommentar zu dreckigen Schultoiletten Großes Ärgernis

Jetzt mag manch Älterer darauf hinweisen, dass es früher schon Klagen über den schlechten Zustand von Schultoiletten gab. Der Autor dieser Zeilen erinnert sich daran, dass in seiner Schule in den 80er Jahren eine Toilettenanlage einfach geschlossen blieb, um sie nicht reinigen zu müssen. Beides macht das heutige Problem nicht kleiner. Dreckige, stinkende und defekte stille Örtchen sorgen nun wirklich nicht für ein Wohlfühlklima in den Schulen. Wenn sich Kinder und Jugendliche verkneifen dorthin zu gehen, obwohl sie müssen, kann das auf Dauer zudem gesundheitsgefährdend sein.