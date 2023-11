Migration Großrazzia gegen mutmaßliche Schleuserbande

Die Razzia mit rund 260 Einsatzkräften der Bundespolizei begann am frühen Morgen in Berlin und im Großraum Hannover. Neben Berlin und Hannover waren zeitgleich die Städte Celle, Garbsen, Hemmingen, Laatzen, Lehrte, Neustadt am Rübenberge und Peine betroffen. Insgesamt seien 14 Objekte durchsucht worden, davon 8 in Niedersachsen und 6 in Berlin. Den Tätern werde vorgeworfen, gewerbs- und bandenmäßig Ausländer in die Europäische Union geschleust zu haben, sagte der Sprecher der Anklagebehörde.