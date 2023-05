Großrazzia in NRW Eine Eisdiele in Siegen als Mafia-Stützpunkt

Düsseldorf · Eine Großrazzia in NRW war am Mittwoch Teil eines europaweiten Schlags gegen das organisierte Verbrechen. Europol sprach von weltweit 132 Festnahmen. Welche Rolle ein Eiscafé in Siegen für die italienische Mafia-Organisation ’Ndrangheta gespielt hat.

03.05.2023, 21:00 Uhr

Polizeibeamte entladen am Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz einen Transporter mit sichergestelltem Material aus einer Razzia in mehreren Bundesländern gegen die italienischen Mafia 'Ndrangheta. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Von Sina Zehrfeld

Ein Eiscafé in Siegen soll ein Stützpunkt der italienischen Mafia-Organisation ’Ndrangheta in NRW gewesen sein. Zudem soll ein 62-Jähriger aus dem Raum Hattingen ein ­international agierendes Drogenschmuggel-Netzwerk betrieben haben, das vornehmlich für die ’Ndrangheta, aber auch für andere kriminelle Organisationen – etwa aus Albanien – im großen Stil Kokain aus Belgien und den Niederlanden aus nach Italien schmuggelte.