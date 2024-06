Parteitag in Potsdam „Grün vor blau“: Grüne wollen AfD bei Europawahl schlagen

Bei der Europawahl am 9. Juni wollen die Grünen die AfD in die Schranken weisen. „Demokraten vor Faschisten, Grün vor Blau“ - diese Losung gab die Politische Geschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, in Potsdam bei einem kleinen Parteitag aus. „Bei diesen Wahlen geht es um nichts Geringeres als um den Schutz unserer Demokratie“, sagte Büning. „Es geht um die Frage, ob wir es schaffen, die rechtsextremen Kräfte in diesem Land in die Schranken zu weisen.“