Ukraine Grüne und FDP erhöhen Druck auf Scholz in Taurus-Debatte

Grüne und FDP dringen aber weiter darauf, dass die Ukraine die Waffen erhält, die vor allem für Angriffe gegen die Versorgungslinien der russischen Truppen hinter der Front nützlich sein können. „Wir sollten Taurus-Marschflugkörper schnell liefern“, sagte Göring-Eckardt (Grüne) der „Süddeutschen“. Deutschland müsse sich daran messen, was es versprochen habe. „Und wir haben versprochen, dass wir alles bereitstellen, was wir können und was die Ukraine braucht. Taurus ist das, was wir haben und die Ukraine jetzt braucht.“