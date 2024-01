Messe während Bauern-Protesten In Proteststimmung bei der Grünen Woche

Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am kommenden Mittwoch einen Rundgang auf der Grünen Woche macht, wird er kaum auf einen freundlichen Empfang hoffen. Die Branche ist sauer, nicht nur die Landwirtschaft. Auch die Verarbeiter sind schlechter Dinge. „Ein Aufschwung ist nicht in Sicht“, sagt der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BDE), Christoph Minhoff. Im vergangenen Jahr ging der Umsatz der Hersteller von Lebensmitteln preisbereinigt leicht zurück. Die Branche mit einem Umsatz von gut 230 Milliarden Euro solidarisiert sich mit dem Protest der Landwirte. Am Kurs der Bundesregierung lässt Minhoff kein gutes Haar, etwa an der an diesem Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedeten Ernährungsstrategie. Dies sei ein „Manifest an ideologisch motivierter Bevormundung“, befürchtet Minhoff.