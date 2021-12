„Ich kann gute Ideen beitragen“ : Grünen-Bundesvorsitz: Ricarda Lang schließt Kandidatur nicht aus

Ricarda Lang, Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, nimmt an der Delegiertenkonferenz der Grünen Jugend teil. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Exklusiv Berlin Die Vizevorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat eine Kandidatur für den Parteivorsitz nicht ausgeschlossen. Die Partei sollte nicht als „Schiedsrichter“, sondern als „eigenständiger Spieler“ auftreten, findet die Bundestagsabgeordnete.



Von Jana Wolf

Die Vizevorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat eine Kandidatur für den künftigen Parteivorsitz nicht ausgeschlossen und zugleich ihre Ideen für die Zukunft der Partei hervorgehoben. „Mein Fokus liegt gerade darauf, wie sich die Fraktion aufstellt. Aber natürlich mache ich mir viele Gedanken über die Rolle der Partei in den nächsten Jahren. Wir sind mit der Bundestagswahl einen Schritt in die richtige Richtung gegangen, aber noch nicht dort angekommen, wo wir hin wollen“, sagte Lang unserer Redaktion am Freitag.

In den nächsten vier Jahren müsse gerade dort Vertrauen aufgebaut werden, wo es noch fehle. „Etwa bei Menschen im ländlichen Raum, die die Grünen als Partei für Großstädter sehen. Oder bei Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen, die denken, Grünen-Wählen muss man sich leisten können“, so die Grünen-Politikerin.

„Dazu wird es eine gemeinschaftliche Anstrengung brauchen, aber ich kann gute Ideen beitragen“, betonte sie. Dabei machte sie deutlich, dass die Partei sich als eigenständige Kraft neben der neuen Bundesregierung unter Grünen-Beteiligung behaupten müsse. „Die Partei muss dabei über die Regierungsarbeit hinaus denken. Dazu gehört auch, sich durch ein klares Profil von den Koalitionspartnern abzugrenzen. Das sollten wir als Partei selbstbewusst tun“, sagte Lang.