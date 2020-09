Aus sechs Bundesländern : Grünen-Minister fordern „Rettungsschirm für Verbraucher“

Mainz Gekaufte Tickets werden lange nicht erstattet, die Inkasso-Gebühren treiben in die Höhe - wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie treffen auch Millionen Verbraucher. Grüne Verbraucherschützer sehen Handlungsbedarf.

Millionen Verbraucher seien „derzeit nicht ausreichend vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie geschützt“, heißt es in einem Brief an die Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, Christine Lambrecht (SPD).