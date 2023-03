Klimakrise : Grundgesetz-Kunstwerk in Berlin von Aktivisten beschmiert

Polizeieinsatz in Bonn : Mitglieder der Letzten Generation kleben sich auf B9 fest Aktivisten der Letzten Generation haben sich am Freitagmorgen auf die Adenauerallee (B9) in Bonn geklebt. Die Polizei musste die vier Männer von der Straße lösen. Fridays for Future sehen die Aktion kritisch.