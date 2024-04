Parteien Grundsatzprogramm: CDU ändert Formulierung zu Muslimen

Dass es in der Sitzung der Antragskommission Änderungen am ursprünglichen Entwurf gab, hatte zuerst das Nachrichtenportal „Table Media“ berichtet. Die CDU will das neue Grundsatzprogramm bei ihrem Parteitag im Mai in Berlin beschließen. An der ursprünglichen Formulierung hatte sich heftige Kritik entzündet, SPD-Chef Lars Klingbeil sprach von rhetorischer Ausgrenzung einer ganzen Bevölkerungsgruppe.