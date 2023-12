Kommentar zum Grundsatzprogramm der CDU In der Union darf wieder diskutiert und gestritten werden

Zu dem, was man die DNA einer Partei nennt, gehören in der CDU niedrige Steuern, Null Toleranz gegenüber Straftätern, Leitkultur oder Leistung, die sich lohnen muss. Das sind einige der Markenkerne einer Partei, die bei der letzten Bundestagswahl wenig Überzeugendes von alledem im Angebot hatte; die nach der Wahl sogar frustriert von sich selber behauptete, nach 16 Jahren Regierungszeit Angela Merkels entkernt zu sein. Auch das war ein Grund, warum man eine herbe Niederlage kassierte. Es lag 2021 nicht nur am Kanzlerkandidaten.