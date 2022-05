Landtagswahl : Günther schlägt CDU-Parteitag Fortsetzung von Jamaika vor

Die CDU um Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther hat die Landtagswahl souverän gewonnen. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel Nach Wahltriumph in Schleswig-Holstein könnte die CDU auf einen ihrer bisherigen Koalitionspartner verzichten. Doch will sie das? Regierungschef Günther offenbar nicht. Auch die FDP setzt auf Jamaika.



Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will einem an diesem Mittwochabend tagenden kleinen Parteitag der Landes-CDU offiziell vorschlagen, die Koalition mit Grünen und FDP in der neuen Legislaturperiode fortzusetzen.

Darüber berichtete die „Welt“, die sich auf Angaben eines Mitglieds des CDU-Landesvorstandes beruft. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte Günther diesen Vorschlag auch bereits am Dienstagabend der CDU-Landtagsfraktion unterbreitet.

Für eine Mehrheit im Landtag bräuchte die CDU keine Dreierkoalition. Sie könnte auch mit allen anderen Parteien im Landtag Zweierbündnisse bilden, Grüne und FDP inklusive.

Wolfgang Kubicki ist Bundesvize der FDP, saß zuvor aber Jahrelang im Kieler Landtag. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Günther werde den ungewöhnlichen Schritt mit der hohen Zustimmung erklären, die das Jamaika-Bündnis in der Bevölkerung genieße, hieß es laut „Welt“ in Parteikreisen. Die Nord-CDU war aus der Landtagswahl am Sonntag als mit Abstand stärkste Partei hervorgegangen.

Am Dienstag nächster Woche führt Günther Sondierungsgespräche zunächst mit den Grünen und dann mit der FDP. Er hatte bereits am Montag signalisiert, dass er mit beiden Parteien auch in der nächsten Wahlperiode regieren möchte.

Auch Kubicki für Jamaika-Neuauflage

Zuvor hatte sich Schleswig-Holsteins ehemaliger FDP-Landtagsfraktionschef und FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki für eine Neuauflage der Jamaika-Koalition im Norden stark gemacht.

„Die Idee von Daniel Günther ist doch charmant, Jamaika fortzuführen“, sagte Kubicki den „Kieler Nachrichten“. Die Liberalen seien dazu ausdrücklich bereit. „Wir haben immer erklärt, dass wir uns nicht beteiligen, wenn wir nicht gebraucht werden. Aber die Grünen werden im Zweifel genauso viel oder so wenig gebraucht wie wir.“

Für eine Fortsetzung des Bündnisses aus CDU, Grünen und FDP spreche, dass in Schleswig-Holstein offensichtlich über die politischen Grabenkämpfe hinweg vernünftige Politik gemacht worden sei, sagte Kubicki. „Würde einer der Partner ausscheiden und Jamaika nicht fortgeführt, würde wieder etwas größere Unzufriedenheit einkehren - übrigens auch, was die Beliebtheit des Ministerpräsident angeht.“

Bei den Sondierungsgesprächen am Dienstag werde er dabei sein, sagte Kubicki. „Aus meiner Sicht spricht auch Einiges für Schwarz-Gelb, weil wir über die Frage des Wohlstands entscheiden und wie leistungsfähig unsere Gesellschaft ist.“ Das gehe nur mit einer funktionierenden Wirtschaft und einer funktionierenden Ansiedlungspolitik.

(dpa)